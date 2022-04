Projeto combate vespa asiática em Silves

Um novo projeto de intervenção na monitorização e combate da vespa velutina, conhecida por vespa asiática, está a ser aplicado no concelho de Silves, anunciou a autarquia.

Este projeto está a ser coordenado com a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) com uma estratégia que integra uma candidatura aprovada no âmbito do POSEUR para a deteção e combate à vespa asiática.

A iniciativa inclui o apetrechamento e a formação de elementos para capacitar os mesmos em operações de vigilância, deteção e eliminação de ninhos.

Apesar de não existir registos de avistamentos desta espécie no Algarve, “esta estratégia reveste-se de especial importância, atendendo à expressão que a produção de mel tem no concelho de Silves e ao impacto negativo que a chegada da vespa velutina pode trazer para os sistemas ecológicos, nomeadamente na polinização de culturas arvenses pelo que, neste contexto, o município dispõe, atualmente, de quatro fatos completos”, segundo o comunicado.

Para proteger as pessoas, este serviço foi criado para ter um papel importante na destruição de ninhos de vespas europeias, “sempre que se verifique um risco comprovado e iminente para pessoas e animais em espaço público, em especial em parques infantis e jardins”.

Ainda em período pré-pandemia foi realizada uma visita técnica conjunta dos Serviços Municipais de Proteção Civil de Silves e de Loulé, ao concelho de Montemor-o-Velho, onde existe uma grande presença de vesta asiática.

A Câmara Municipal de Silves desaconselha ainda a eliminação da vespa cabro, semelhante à asiática, pois é uma espécie autóctone, não representa uma ameaça aos ecossistemas e é um predador natural da vespa velutina.

A autarquia pede aos munícipes que registem os avistamentos de vespas asiáticas através da plataforma STOPvespa em https://survey123.arcgis.com/share/ce3a8119dfee47448f137fbe22387254.