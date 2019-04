Projeto de dança para crianças com deficiência nasce em Albufeira

Chama-se “Singular” e aposta na dança para crianças com incapacidades físicas. Trata-se de um projeto novo, a iniciar-se no final de abril, em Albufeira, que tem como objetivo “divulgar a dança inclusiva na comunidade como um meio privilegiado para fomentar o desenvolvimento da pessoa com deficiência”.

Este projeto, que acaba de ser lançado em Albufeira, começou a nascer a partir do trabalho desenvolvido com as classes de dança de vários estilos, ligadas ao projeto AMA (ALLMOVE em Albufeira), organizado pelo município de Albufeira para jovens com deficiência, durante dois anos consecutivos. Agora, a Divisão da Ação Social lança o projeto de criação de uma companhia de dança, que dará os seus primeiros passos no final deste mês de abril.

“O novo projeto pretende promover a inclusão social e a aprendizagens, potenciando a autonomia pessoal e social, através da partilha de experiências e conhecimentos entre bailarinos com e sem deficiência”, referem os promotores, adiantando que “o ‘Singular’ pretende apresentar-se em diversos palcos do território nacional e internacional, assim como produzir vídeos e ações de sensibilização pelas escolas”.

Este projeto, pioneiro em Albufeira, é anual, com um intervalo no mês de agosto, para férias. Destinado a jovens com e sem deficiência motora, o projeto desenvolve-se no Parque Lúdico de Albufeira, às segundas e quartas-feiras, das 18h00 às 19h00.

Os interessados em participar ainda o podem fazer, através de inscrições gratuitas e após uma aula para dar a conhecer a intenção da companhia de dança ao jovem, o qual será posteriormente, e caso lhe agrade, convidado a pertencer e a colaborar neste projeto.