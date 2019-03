Projeto de Inclusão social de crianças e Jovens

A Associação Movimento Juvenil – “MOJU” viu recentemente aprovado o “Mais Sucesso – E7G” um projeto de longa duração (para 2019-2020), no domínio da inclusão social de crianças e jovens para o concelho de Olhão.

O “Mais Sucesso – E7G” parte de uma união constituída por uma série de entidades de referência a nível municipal e regional, e desenvolvem uma série de iniciativas no sentido de resolver as necessidades das crianças e jovens, sócio-economicamente desfavorecidos do concelho de Olhão.

O “Mais Sucesso E7G” é um dos 103 projetos aprovados a nível nacional no âmbito da 7.ª Geração do Programa “Escolhas”, que se destina à inserção de jovens e crianças em risco.

O “Escolhas” é um programa de âmbito nacional criado em Janeiro de 2001, tutelado pela Presidência do Conselho de Ministros e fundido no Alto Comissariado para as Migrações (ACM), sendo financiado pela Direcção-Geral da Educação e pelo Instituto da Segurança Social, sendo cofinanciado pelo Fundo Social Europeu Portugal 2020 e pelos Programas Operacionais Regionais de Lisboa e Algarve.

A Associação juvenil olhanense refere que “o Programa Escolhas é transversal a imensas áreas, apelando a uma participação cívica de todo o tecido social e à responsabilização coletiva para a educação, a formação, o emprego, a participação e mesmo o lazer, numa perspetiva de construção de um futuro melhor”.