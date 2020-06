Projeto de salvação do lince ibérico cumpre critérios de avaliação da União Europeia

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A União Europeia comunicou a todos os parceiros do programa de salvação do lince ibérico, que o projeto Lynxconnect, que tem como objetivo central o aumento da população de lince-ibérico e o reforço da conectividade entre as subpopulações de Portugal e Espanha, passou nos diferentes critérios de avaliação, tanto por consistência e qualidade técnico-financeira, como devido ao valor acrescentado para a União Europeia, anunciou o ICNF.

O projeto constitui a sequência e evolução lógica do anterior projeto LIFE+Iberlince, que decorreu entre setembro de 2011 e junho de 2018, em cujo âmbito o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e outros parceiros nacionais públicos e privados e do país vizinho, com o indispensável apoio e acolhimento por parte das populações e autoridade locais do Vale do Guadiana, conseguiu reintroduzir o lince-ibérico em território Português, com caráter estabilizado, o que não ocorria desde o final do século XX.

Este projeto, que agrega 20 parceiros ibéricos, tem como beneficiário coordenador a Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible da Junta de Andaluzia, e por parte de Portugal, para além do ICNF, participam como parceiros a Infraestruturas de Portugal, IP e a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL).

Em termos financeiros, o projeto implica um investimento total de 18,5 milhões de euros, cabendo ao ICNF um pouco menos de 1,5 milhões, sendo a taxa de financiamento de 60,67 %, o que se traduz num financiamento comunitário global de quase 11,4 milhões de euros.

Portugal, através do ICNF, da Infraestruturas de Portugal e da CIMBAL, e com o apoio de outras entidades, pretende consolidar a população criada entre 2015 e 2018 no Vale do Guadiana, estabelecer pequenos núcleos populacionais que reforcem a conectividade com as subpopulações de Andaluzia, Castilla-La Mancha e da Extremadura espanholas e, ainda, equacionar a possibilidade de uma nova área de reintrodução, através da avaliação de potenciais territórios que reúnam as condições adequadas de habitat, alimento, continuidade natural e tranquilidade e aceitação social para o estabelecimento de uma nova população.

Paralelamente com as medidas diretamente relacionadas com a espécie alvo deste projeto, serão desenvolvidas iniciativas de caráter social, de promoção, sensibilização e informação dos públicos locais e urbanos, a par de outras ações que terão efeitos positivos indiretos sobre o ecossistema mediterrânico e sobre a economia local, criando melhores condições de vida para as populações locais e proporcionando alternativas de desenvolvimento sustentável, por exemplo, através do turismo de natureza.

Da experiência obtida no Vale do Guadiana, a presença do lince-ibérico neste território, traduziu-se em diversas mais-valias para a população residente ou que dele depende economicamente, não tendo a sua presença constituído uma condicionante acrescida, antes pelo contrário, uma vez que atrai visitantes e passou a representar uma marca de elevada qualidade e de atratividade para esta região do Vale do Guadiana.