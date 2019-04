Projeto “Desporto Escolar” em Olhão

O Município de Olhão e os agrupamentos do concelho lançaram, no início do ano letivo, o projeto “Desporto Escolar “Todos Jogam”. O objetivo é aumentar o número de horas dedicadas à atividade física pelos mais novos e onde as inscrições decorreram no final do ano passado.

As atividades abrangem cerca de 200 alunos, distribuídos por oito núcleos, a funcionar na EB1/JI N.º1, EBI/JI JCM (Nº7), EB1/JI N.º4, Pavilhão Municipal, EB1/JI N.º6, EB1/JI da Cavalinha, EB1/JI da Fuseta e EB1/JI de Moncarapacho.

Todas as quartas-feiras, os alunos dos 3º e 4º anos têm a possibilidade de participar em várias atividades, como futebol humano, jogo do lenço grego, jogo do estica, jogo das bases, jogo do mata, velocidade e resistência.

Ao longo do ano letivo, são realizados encontros entre os diferentes núcleos de desporto, onde as crianças têm a oportunidade de disputar todos estes jogos entre as várias equipas. Todos os núcleos terão pelo menos um encontro fora da sua escola e um encontro na sua escola.

No final do ano letivo, irá decorrer o encerramento das atividades, no Estádio Municipal, onde as crianças terão a oportunidade de realizar os jogos aprendidos, conviver e fomentar o espírito desportivo.

Este projeto ainda tem algumas vagas em aberto, pelo que os alunos interessados se poderão informar junto do seu professor de Educação Física.