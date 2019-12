Projeto do arquitecto Pedro Domingos escolhido para o novo Centro de Educação de Quarteira

A Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos inaugurou este sábado, dia 14, em Quarteira, no Algarve, uma exposição dedicada aos 29 projetos de Arquitectura no âmbito do concurso público de conceção para a elaboração do novo Centro de Educação e Cultura de Quarteira, que teve como vencedor o projeto assinado pelo arquitecto Pedro Domingos.

O evento, que decorreu na Galeria de Arte Praça do Mar, teve um momento especial com a entrega dos prémios aos vencedores deste concurso público, promovido pela Câmara Municipal de Loulé e com assessoria técnica da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos.

A inauguração desta exposição, que ficará patente de 14 de Dezembro a 11 de Janeiro, contou com a presença da Presidente da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos, Arquitecta Paula Torgal; do Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, e do jurado do concurso indicado pelo Conselho Directivo Regional Sul da Ordem dos Arquitectos, o Arquitecto Gonçalo Byrne.

Conforme o Relatório Final de Júri, a proposta vencedora, da autoria de Pedro Domingos Arquitectos, destacou-se pela “clara harmonia de relação do trabalho e fluxos de público à volta de um grande pátio-jardim, com uma centralidade muito forte e de feliz funcionalidade e articulação eficiente.” O Júri acrescentou ainda que “a qualidade arquitetónica e construtiva é efetivamente muito alta, coerente com o programa e com espírito de conceito/missão cultural e artística ambicionada para o futuro CECQ. O pátio-jardim evoca a tradição e imaginários mediterrânicos remetendo de forma pertinente e inspiradora para as tipologias de casa-pátio e jardins árabes.”

O Centro de Educação e Cultura de Quarteira assume-se como um projecto vital para o concelho de Loulé, com a missão de atrair, formar e fixar talento e criatividade e, ainda, gerar redes culturais e de educação locais, nacionais e internacionais. Entre as suas valências, esta obra, que representa um investimento de cerca de 7 milhões de euros, inclui um centro de espetáculos, espaço para residências artísticas e uma escola de dança.