Projeto do LNEC e Águas do Algarve é finalista para prémio europeu

O projeto “Melhoria das barreiras atuais para o controle de compostos farmacêuticos em estações urbanas de tratamento de águas residuais” (2016-2019), coordenado pela LNEC, e do qual a Águas do Algarve é participante, é um dos cinco finalistas concorrentes ao Prémio LIFE Environment 2021, atribuído pela Comissão Europeia, anunciou a empresa.

O projeto também é um dos 15 indicados para o Prémio Cidadão da VIDA, votado pelo público em geral.

Esta nomeação reconhece o alto potencial de inovação deste projeto que demonstrou como melhorar o controle de compostos farmacêuticos no tratamento de águas residuais urbanas, com soluções de baixo investimento e baixa energia, e como desenvolver absorventes de alto desempenho, feitos sob medida para produtos farmacêuticos-alvo.

Os galardões atribuídos pela Comissão Europeia inserem-se no âmbito do programa LIFE que financia projetos na área do ambiente e ação climática.

O trabalho de investigação com foco nas águas residuais decorreu entre 2016 e 2019, tendo sido assegurado por um consórcio multidisciplinar constituído pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (coordenação), Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, FFUL, Universidade do Algarve, Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL), Águas do Algarve, Águas do Tejo Atlântico e Environment and Regional Development Consulting.

A escolha do “LIFE Citizens’ Prize” é feita através de votação online gratuita em curso até 2 de junho de 2021. O formato desta distinção permite que o público vote no seu projeto ambiental preferido.

A apresentação do projeto pode ser visualizada em https://youtu.be/WPes_G8O6MI, e na página em https://www.aguasdoalgarve.pt/content/impetus .

Os resultados serão anunciados durante a conferência virtual do EU Green Week 2021.

