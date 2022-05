Projeto “Sustowns” junta stakeholders nacionais e regionais do turismo

No âmbito do projeto “Sustowns”, desenvolvido pela Universidade do Algarve, em Lagos, desde 2020, vai realizar-se um seminário colaborativo, no dia 01 de junho, no Hotel Vila Galé Ópera, em Lisboa, com início às 09:45, que envolverá os principais stakeholders nacionais e regionais do turismo.

O seminário tem como principais objetivos apresentar os resultados dos projetos desenvolvidos nos casos piloto – Cuba, Culatra e Lagos – nomeadamente, os Planos de Ação Locais para a sustentabilidade do turismo, linhas estratégicas para um marketing verde e exemplos de novos pacotes e produtos turísticos igualmente sustentáveis. Pretende-se ainda envolver os principais stakeholders nacionais e regionais do turismo na articulação entre as políticas locais, regionais e nacionais para um destino sustentável e inclusivo.

Com as alterações climáticas, a crise pandémica e os conflitos geopolíticos, aumentou a perceção de que se vive em tempos de incerteza e agitação que têm impacto na atividade turística, sendo necessário atuar nos nossos territórios para torná-los mais sustentáveis, inclusivos e resilientes, de acordo com o projeto.

O atual contexto vem reforçar a necessidade de se refletir sobre o que afeta um destino turístico, e debater, de um modo amplamente participado, sobre que linhas de orientação e medidas se devem tomar para Lagos, Cuba e Culatra (Faro) tendo em consideração a dimensão local e a sua articulação com as regiões do Alentejo e Algarve e as prioridades do país. Neste sentido, também têm vindo a ser desenvolvidos workshops com os atores locais e regionais.

O projeto Sustowns visa promover um turismo mais sustentável em pequenas cidades costeiras de grande valor histórico, pequenas ilhas do litoral e pequenas cidades do interior, ao longo da bacia do Mediterrâneo e termina no decorrer do presente ano.