Projeto TransforMAR com recolha de plásticos e metais na Ilha de Faro

A segunda edição do TransforMAR realiza-se na Ilha de Faro, de 29 a 31 de julho, entre as 10h e as 19h, e tem como objetivo sensibilizar os veraneantes a entregarem as embalagens de plástico e metal, evitando deste modo que estas terminem no mar.

Este projeto emerge de uma iniciativa pioneira do Lidl Portugal, em conjunto com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Eletrão, Quercus, Associação Zero e Agência Portuguesa do Ambiente (APA), os quais, tencionam “sensibilizar para a importância de uma boa conduta ambiental em praia e para os princípios da economia circular, através da recuperação, reutilização, reciclagem e redução do desperdício de materiais plásticos”, esclarece o Lidl na nota de imprensa.

Esta iniciativa estará patente durante 45 dias, em 15 praias de norte a sul do país, fomentando a recolha de metias e plástico, num depósito próprio, com o compromisso de que estes serão transformados num benefício para a comunidade, algo que irá permitir praias mais limpas, mas também impulsionar um comportamento mais responsável.

Simultaneamente, irá ocorrer no verão, a entrega de equipamentos de atividade física concebidos a partir de plástico reunidos na 1ª edição do projeto TransforMAR. A qual foi realizada no verão passado, e incluiu 14 praias, sendo que no total foram recolhidas 1,5 toneladas de material plástico, cerca de 88 mil unidades. A Electrão realizou a operação de recolha e reciclagem dos resíduos plásticos. A Extruplás foi a empresa que transformou os aparelhos de circuito de atividade física que serão entregues este ano.

O Lidl foi a primeira cadeia de retalho em Portugal a assinar o pacto ambiental com as Nações Unidas e com a Fundação Ellen MacArthur. A nível nacional, em março de 2018 assumiu um compromisso de redução de consumo de plástico nas embalagens de marca própria em 20% até 2025; em agosto do mesmo ano descontinuou a venda de plásticos descartáveis; e irá anunciar até ao final de 2019 o fim da venda de sacos de plástico para transporte de compras. Estas ações são realizadas tendo em conta uma forte estratégia de sustentabilidade e de redução de plástico a 360º graus.

A empresa Lidl pertencente ao grupo alemão Schwarz, está representada em 30 países e detém cerca de 10.500 lojas. Está em Portugal há mais de 20 anos, atualmente possui mais de 250 lojas no país, tendo gerado vendas na ordem de 96.9 mil milhões de euros no ano fiscal de 2017.

A retalhista afirmou em comunicado que “no quotidiano, a empresa assume a responsabilidade pelas pessoas, sociedade e ambiente. Para o Lidl a sustentabilidade é cumprir a sua promessa de qualidade, todos os dias. Assim, foca-se onde as suas próprias ações têm efeitos reais e por isso centra-se em cinco áreas de atuação: Sortido, Colaboradores, Ambiente, Parceiros de Negócios e Sociedade”.