Projeto “Vem bater à minha porta” esteve em Silves

O projeto “Vem bater à minha porta” esteve presentes recentemente na cidade de Silves, com o objetivo de promover a animação comunitária, anunciou a autarquia.

Este projeto da Câmara Municipal de Silves visitou a casa de Maria Aurora Martins “que recordou as memórias e os momentos vividos em família”.

Maria Martins, no seu dia-a-dia, “dedica-se, com orgulho, ao cuidado das plantas e flores no seu jardim”, segundo o comunicado.

Este projeto vai continuar a decorrer, batendo à porta da população mais idosa do concelho de Silves.