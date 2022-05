Projetos inovadores diversificam economia algarvia

Barras energéticas fabricadas em Querença, um retiro espiritual no ponto mais alto do Algarve, um hotel para cães a caminho de Monchique ou um museu de arte digital no entre o barrocal e a serra são alguns dos projetos de quem pensa a região a olhar para o futuro e para as potencialidades dos produtos locais e que já fazem eco além-fronteiras pela forma como articulam tradição e inovação.

As barrinhas mais conhecidas (e saborosas) do Algarve

Ana Barreto (49 anos) e Mafalda Covedo (19 anos) arregaçaram as mangas e são agora os rostos (e as mãos) por detrás das Barras Energéticas de Querença (BEQ). A ideia surgiu em 2015 por via de um grupo de pessoas ligadas à Universidade do Algarve e também aos municípios de Faro e Loulé. A ideação de projetos que dinamizassem os recursos naturais e estimulassem o empreendedorismo nos territórios do interior do Algarve faziam parte dos objetivos do Projeto Querença. Quase sempre, uma ideia surge de mãos dadas com uma necessidade e, neste caso, não foi diferente.

Ana Barreto e Mafalda Covedo (BEQ)

Um retiro no interior, mas com vista para o mar

O Karuna Retreat Center é um centro de meditação e retiros localizado num dos pontos mais altos da serra de Monchique. O Centro é a prova de que o Algarve pode ser vivido de uma forma alternativa, com tudo aquilo que a região tem para oferecer. O Karuna é gerido por uma transmontana de 60 anos, que vive no Algarve há pelo menos 38.

Karuna Retreat Center

(…)

Joana Pinheiro Rodrigues

