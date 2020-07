Proteção Civil alerta para perigo de incêndios rurais no Algarve

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), espera-se um aumento das condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais em especial nas regiões do Sul e do interior centro e norte, informou a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Prevê-se para hoje um agravamento da instabilidade atmosférica, apresentando condições de instabilidade em todo o Portugal Continental, com exceção do Algarve, com maior probabilidade nas regiões do interior Norte e Centro e Alto Alentejo, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada seca.

A Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil recorda que durante o período crítico (01 de julho a 30 setembro) é proibido fazer queimadas extensivas sem autorização, fazer queima de amontoados sem autorização, utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados, para o efeito, fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais e lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização da Câmara Municipal.