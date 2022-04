Proteção Civil testa resposta a acidentes ferroviários na região

Um cenário fictício de incêndio num comboio com passageiros a bordo, na chegada à Estação de Faro, vai servir de contexto para testar o Plano Prévio de Intervenção (PPI) da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para a Linha Ferroviária do Algarve.

Será através do plano “FERROEX_ALGARVE ́22” que será realizado, esta terça-feira a partir das 23:30, na modalidade LIVEX (Live Exercise), o exercício com movimentação de meios.

Conduzido pelo Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o exercício, planeado em harmonia com a Infraestruturas de Portugal (IP) e a Comboios de Portugal (CP), permitirá exercitar, como se de uma situação real se tratasse, a prática de deteção, avaliação, decisão, intervenção e capacidade dos meios instalados, num cenário de situação de emergência na Estação de Faro.

Face à dimensão considerada, o simulacro vai ainda proporcionar a oportunidade de testar e treinar a intervenção e a resposta dos Agentes de Proteção Civil (APC) e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Faro, no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), na materialização das missões previstas no referido PPI.

Para além de testar o alerta, o despacho e os demais procedimentos inerentes a este mecanismo de resposta excecional, p exercício tem por objetivo treinar a articulação entre as diferentes entidades intervenientes, o acolhimento e processamento de passageiros, a utilização dos corredores de emergência/itinerário de evacuação de sinistrados e os sistemas de comunicações alternativos.

Será montado no local um Posto de Comando Operacional (PCO) para assegurar a coordenação institucional e dirigir o plano estratégico de ação, assegurando o comando e controlo das operações de resgate, triagem, evacuação e assistência que decorrem de uma situação de exceção num cenário multivítimas.