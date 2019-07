Protocolo para salvaguardar a cidade romana da Balsa em Tavira

No passado dia 26 de julho foi assinado um protocolo de colaboração celebrado entre a Direção Regional de Cultura do Algarve, a Universidade do Algarve e o Município de Tavira, com a participação do Centro de Ciência Viva de Tavira e dos proprietários locais, na prossecução do projeto plurianual. O protocolo visa o desenvolvimento de projetos conjuntos de cariz científico, técnico e formativo com o objetivo de salvaguardar o património arqueológico, histórico e natural da Cidade Romana da Balsa, em Tavira.

De acordo com o município de Tavira, o projeto “Balsa, Recuperação e divulgação de uma cidade romana do Sudoeste ibérico. Projeto cultural para a coesão social e sustentabilidade local”. O qual, tem como objetivos “resgatar a memória e o conhecimento do que resta de uma das cidades históricas mais emblemáticas do Algarve; contribuir para a requalificação e valorização de uma área pelos seus valores culturais e naturais; promover, através do seu estudo e divulgação, o reforço na formação da comunidade em geral e da população escolar em particular, contribuindo para a sua autoestima, coesão social e para o diálogo intergeracional.” Afirmou a autarquia em comunicado de imprensa ao Jornal do Algarve.

Este protocolo supõe a realização de prospeções geofísicas, trabalhos arqueológicos, estudos científicos, musealização e divulgação. A Direção Regional de Cultura do Algarve irá realizar a investigação científica, acompanhamento técnico, colaborar na definição de medidas de proteção, salvaguardar das estruturas arqueológicas, apoiar e articular soluções de musealização e divulgação do património. Por outo lado, a Universidade do Algarve deverá criar um projeto plurianual de investigação arqueológica e científica, participar no planeamento da conservação e do restauro de materiais. Contudo, o município de Tavira, será responsável pela participação da equipa técnica nas atividades arqueológicas, na conservação e restauro do espólio e na musealização. Compete à autarquia promover ações de informação, dinamizar a criação de um espaço museológico e dar apoio logístico na execução das escavações.

Uma visão panorâmica de Balsa (séc. I-IV d.C.) de Christof Studer, Filomena Campos e Luís Fraga da Silva — Campo Arqueológico de Tavira

A cidade romana da Balsa, localiza-se na freguesia da Luz de Tavira, está classificada como imóvel de interesse público. A área da cidade romana estende-se ao longo da zona ribeirinha da Ria Formosa, abrangendo diversas propriedades e área de domínio público marítimo, onde foram descobertas várias necrópoles, cetárias (que são grandes tanques para a realização de preparados de peixe), existem também vestígios de edifícios com pavimentos de mosaicos, condutas de água e inscrições alusivas à construção de um circo.

Vão realizar-se escavações arqueológicas na quinta da Torre d’Aires entre 19 de agosto e 6 de setembro, e estas poderão ser visitadas no dia aberto, 5 de setembro.