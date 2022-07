Provas de aferição, rankings e afins

As provas de aferição, tal como o nome indica, são testes/fichas que se aplicam aos alunos com o intuito de aferir os seus conhecimentos. No entanto, essa aferição é parte do trabalho dos professores que estão com os alunos no dia a dia escolar. Estes são os profissionais que melhor conseguem aferir o nível de aprendizagem dos seus alunos.

As provas de aferição que os alunos realizam servem, simplesmente, para colocar as escolas numa lista para saber qual a melhor, qual a que apresenta melhores resultados. Porém, é um processo que prima pela falta de transparência e imparcialidade. Como pode haver uma prova igual para todos os alunos quando esses mesmos alunos têm proveniências familiares sociais e económicas diferentes? Estas provas não são sinónimo de equidade.

Contudo, pegando nesses resultados que servem para aferir, importa perceber o que se tem feito nos últimos anos para alterar aquilo que tem sido aferido. Não deveria haver estratégias para colmatar as fragilidades detetadas? Uma escola que não realiza os saltos requeridos nas provas de educação física porque não tem plinto, não deveria no ano seguinte ter um plinto? Ou uma escola que apresenta baixos níveis em português? Sim, os professores deverão rever as estratégias de ensino para superar esta dificuldade. Mas, não são só os professores que têm de alterar metodologias para superar as dificuldades dos alunos. O Estado, com os resultados que obtém destas provas, deve colmatar as lacunas existentes no ensino.

Se os resultados escolares não são os expectáveis, então diminuam o número de alunos por turma e coloquem mais professores para fazer face aos problemas pedagógicos. Se o material escolar é insuficiente e não permite o desenvolvimento pleno da atividade física, então dotem as escolas de materiais adequados à prática da educação física.

Quando o próprio ministro afirma que existem outros indicadores que permitem avaliar com maior qualidade, o nível das aprendizagens dos alunos, porquê continuar a insistir num processo que não espelha as várias realidades escolares? Sejamos sérios e valorizemos a Escola Pública.

Sandrine Coelho