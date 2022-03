Provas de BTT e Trail de Alte estão de volta em abril

As competições BTT e Trail Alte estão de volta no dia 25 de abril, prometendo aos seus participantes provas desafiantes, adrenalina, diversão e liberdade, anunciou a organização.

As provas de BTT e Trail vão decorrer em pleno Geoparque Algarvensis, aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO, divididas em duas classes: competição e lazer.

Na classe de competição, será disputada a Taça de Portugal de Maratonas XCM, com 84 quilómetros.

Já na classe lazer haverá um clássico passeio com 22 quilómetros, meia maratona com 41, maratona curta com 69 e trail/caminhada com 13.

O ponto de partida e de chegada será a Fonte Grande de Alte, junto de uma nascente que é uma zona de descarga do aquífero subterrâneo Querença-Silves.

Na mesma data irá ainda decorrer um percurso pedreste com cinco quilómetros, guiado pelos alunos dos cursos profissionais de Técnico de Turismo da Escola Profissional Cândido Guerreiro.

Esta iniciativa é organizada pela Escola Profissional de Alte, CIPRL e Associação de Ciclismo do Algarve, integrando o Programa da Semana das Artes e Cultura de Alte, no concelho de Loulé.