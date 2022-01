PRR: AMAL aprova primeiro pacote para projetos de eficiência hídrica

As sete candidaturas selecionadas para o primeiro pacote de apoio no âmbito do PRR têm em vista a redução de perdas de água nas redes de abastecimento e foram aprovadas no decorrer da primeira reunião da Comissão de Gestão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Estes primeiros sete projetos receberam luz verde num espaço de quatro meses – desde que o processo se iniciou até à aprovação dos projetos, na reunião desta segunda-feira – e representam um investimento de cerca de dois milhões de euros que permitirá a implementação de 72 “Zonas de Medição e Controlo” e a criação de 42 “Zonas de Pressão Controlada”, com vista à redução de perdas reais de água na região do Algarve.

O processo teve início em setembro do ano passado, quando a AMAL contratualizou com a Estrutura de Missão “RECUPERAR PORTUGAL” a concessão de um apoio financeiro destinado ao “Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve”, enquadrado no Plano de Recuperação e Resiliência. Uma das medidas previstas nesse plano, a “SM1 – Reduzir perdas de água no setor urbano”, tem um valor total de 35 milhões de euros e é destinada à redução do nível de perdas reais de água nas redes de abastecimento em baixa.

Ainda no decorrer do mês de setembro, foi lançado o primeiro aviso para apresentação de candidaturas, tendo sido apresentadas 26, com um total de investimento previsto de 19,6 milhões de euros. Nestes últimos quatro meses, a Comunidade Intermunicipal tem analisado todas as candidaturas tendo sido agora aprovado o primeiro pacote de sete.

Este financiamento reveste a forma de subvenção não reembolsável, com 100% das despesas elegíveis através do fundo da Next Generation EU.

A Comissão de Gestão do PRR é constituída pelo presidente da AMAL, António Pina, que preside, pelo diretor da Administração da Região Hidrográfica do Algarve, Pedro Coelho e pelo representante da Universidade do Algarve, José Paulo Patrício Geraldes Monteiro, (professor auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia).