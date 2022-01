PS/Algarve diz que saúde pode ser complemento ao turismo

O Partido Socialista (PS) do Algarve considerou esta semana que a saúde pode vir a ser um complemento económico ao turismo da região, após os candidatos às eleições legislativas visitarem várias instalações de medicina do distrito, anunciou o partido.

Os socialistas do PS/Algarve destacaram o contributo da Universidade do Algarve e de estruturas como o Algarve Biomedical Center na vanguarda da investigação na área da medicina, da genética, do envelhecimento ativo, da formação e das parcerias nacionais e internacionais.

O partido garantiu ainda que o Algarve poderá vir a ter o primeiro mestrado e doutoramento integrado em medicina, que ainda depende da aprovação da agência de acreditação do ensino superior.

“A Universidade do Algarve, desde a sua génese, assumiu um papel incontornável para fixação de talentos na região e para a incorporação de inovação e conhecimento no tecido produtivo. A Universidade surge, no atual momento, como um elemento catalisador indispensável para a superação do desafio de diversificação da base económica do Algarve” refere a cabeça de lista do Algarve às eleições legislativas, Jamila Madeira.

Os socialistas visitaram ainda a Unidade de Saúde Familiar Lauroe, a USF Serra e Mar, o centro de vacinação e o Centro de Saúde em Loulé. Esse Centro de Saúde conta com um concurso para um novo edifício, tendo um investimento de cinco milhões de euros e aguarda um visto do Tribunal de Contas.

Já em São Brás de Alportel, os socialistas visitaram o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul.