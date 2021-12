PS Algarve: Lista de candidatos à Assembleia da República já foi entregue

Jamila Madeira, cabeça de lista, Isilda Gomes, mandatária regional, Luís Graça, presidente da federação do PS Algarve, Tatiana Gouveia, líder das mulheres socialistas e Abel Matinhos, coordenador da JS, acompanhados dos candidatos socialistas às eleições legislativas de 30 de janeiro, procederam, esta segunda-feira, à entrega da lista de candidatos do PS no Tribunal de Faro.

Para Jamila Madeira, a lista socialista é composta por “mulheres e homens de confiança. Pessoas ligadas às suas terras e ao Algarve, distribuídas por toda a região, reconhecidas pelas suas carreiras profissionais e trabalho no poder local, prontas para lutar pelo Algarve e pelos algarvios. Esta é uma lista de gente de confiança”.

A cabeça de lista do PS sublinhou os apoios que o Governo disponibilizou ao Algarve para fazer face aos efeitos da pandemia, “mais de 352 milhões de euros em apoios diretos às empresas garantindo os salários dos trabalhadores mesmo quando tivemos que fechar os negócios. Só este esforço solidário do Governo explica porque o desemprego e as falências foram no Algarve muito menores nesta crise do que o foram na crise financeira de 2011 gerida pelo PSD e a sua receita de austeridade”.

Jamila Madeira apontou ainda o investimento nos cuidados de saúde primários e a construção do novo hospital central do Algarve como a primeira prioridade do Partido. “O BE e o PCP ao provocarem eleições antecipadas impediram o avanço desta obra durante a legislatura. Ainda que o Hospital Central do Algarve não esteja concluído em 2024, candidatamo-nos para que nas celebrações dos 50 anos do 25 abril esteja já em construção.”

A lista do Partido Socialista pelo Algarve é constituída por Jamila Madeira (Loulé), Jorge Botelho (Tavira), Luís Graça (Faro), Isabel Guerreiro (Portimão), Francisco Oliveira (Albufeira), Tatiana Gouveia (Faro), Sofia Belchior (Silves), Abel Matinhos (Loulé) e Célia Paz (Vila Real de Santo António). Fazem ainda parte Pedro Ornelas (São Brás de Alportel), Luís Guilhermino (Castro Marim), a independente Paula Couto (Lagos), o independente Luís Veríssimo (Lagoa) e o independente António Cabrita (Olhão).

Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, é a mandatária regional, juntamente com João Cravinho, antigo ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território.

