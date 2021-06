PS Algarve reafirma compromisso com redução de preços na A22

O PS Algarve reafirmou o seu compromisso com a redução progressiva e gradual do valor das portagens, “sem colocar em causa o equilíbrio orçamental e a sustentabilidade das contas públicas, com o objetivo de uma Via do Infante tendencionalmente gratuita”, a propósito da redução de portagens para metade decidida esta quinta-feira pelo Governo.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros o novo modelo de redução de 50% do valor das taxas de portagens em cada passagem nos lanços e sublanços da Via do Infante e também das autoestradas do interior.

Estas alterações, que consubstanciam a segunda redução das portagens este ano, decorrem da Lei do Orçamento do Estado para 2021 (LOE), mas o Governo salvaguardou ainda benefícios que tinham sido adquiridos através da Portaria 309-B/2020, e que não eram contemplados pela LOE.

