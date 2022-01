PS diz que PSD coloca em dúvida eletrificação da ferrovia do Algarve

Os candidatos do Partido Socialista (PS) do círculo de Faro às eleições legislativas afirmaram a quinta-feira que o PSD/Algarve admitiu retroceder na eletrificação da linha férrea algarvia, anunciou o partido.

Segundo o comunicado do PS, no programa eleitoral do PSD pode ler-se que “a eletrificação da linha ferroviária no Algarve é um investimento a ponderar”, enquanto esse trabalho entre Lagos e Tunes já esta a concurso e o troço entre Faro e Vila Real de Santo António já foi adjudicado.

“Se para os candidatos do PSD Algarve a eletrificação da linha de caminho de ferro é um investimento ainda a ponderar é porque se preparam para recuar e suspender as obras de eletrificação da ferrovia do Algarve como antes suspenderam as obras de requalificação da EN 125”, refere o PS/Algarve.

O Partido Socialista considera que “o cabeça de lista do PSD parece querer repetir com a ferrovia o que fez quando em 2011 era presidente do PSD Algarve e a direita parou as obras da EN 125. Já vimos este filme no passado. Um filme que mantém até hoje as obras da EN 125 entre Olhão e Vila Real de Santo António paradas e com um pedido de indemnização de 400 milhões de euros ao Estado português. Não podemos deixar que o mesmo se repita agora com a eletrificação da ferrovia”.

Os deputados do PS pretendem concluir a eletrificação da linha do Algarve, com “novas composições elétricas, mais modernas, com mais conforto e mais amigas do ambiente”.

Para o futuro, os candidatos pretendem ainda avançar com o compromisso de criar um metro ligeiro de superfície entre Olhão, Faro, aeroporto, universidade, o futuro hospital central e Loulé, além de avançar com o estudo de viabilidade da ligação ferroviária a Andaluzia.