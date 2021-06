PS e Livre fazem coligação eleitoral para as autárquicas em VRSA

O Partido Socialista de Vila Real de Santo António e o Partido Livre celebraram um acordo de coligação para as próximas eleições autárquicas, anunciou a página de Facebook do PS de VRSA.

Este projeto autárquico é liderado pelo socialista Álvaro Araújo e o acordo prevê a definição de uma linha programática eleitoral assente em ações estratégicas para a promoção de uma sustentabilidade aos níveis social, económico e ambiental.

As linhas estruturais deste acordo visam também devolver aos vila-realenses o respeito e a liberdade individuais, a democracia e a sustentabilidade social, a criação de emprego, a proteção do meio ambiente e o acesso igualitário aos bens comuns.

“O Concelho foi privado destes valores nos últimos anos, pelo que o acordo entre o PS e o Livre apresenta uma perspetiva de mudança para Vila Real de Santo António, onde o diálogo e a convergência de ideias assumem um papel preponderante”, observa o PS de VRSA.

Com o conhecimento e o apoio das direções Nacional e Regional do PS foram apresentadas e discutidas “propostas válidas para mudar Vila Real de Santo António”.

“Numa atitude responsável e inclusiva, que sempre caracterizou a ação do PS e do Livre, foi encetado um diálogo e uma troca de ideias profícuos, sendo possível um entendimento que resultará num programa eleitoral sólido”, afirmam os socialistas.

Os dois partidos políticos assumem o compromisso de trabalhar “com rigor, integridade e transparência, ouvindo a população e tornando pública toda a informação que seja do seu interesse, ao contrário do que tem acontecido no Concelho nos últimos anos. Na senda dessa mudança e com o objetivo comum de servir os interesses dos vila-realenses o acordo ganhou forma”.

O meio-ambiente é outra das premissas deste acordo, que aposta na promoção de uma política adequada de gestão ambiental, pela criação e implementação de uma estratégia para a biodiversidade e conservação da Natureza. Promover o bem-estar animal, através de medidas efetivas, “constitui outro passo em frente para mudar Vila Real de Santo António”.

Foi também definido um compromisso de dinamização do Património, da Cultura e da Educação, áreas particularmente sensíveis num Concelho que possui um Património de valor e relevância inquestionáveis, mas ainda por desenvolver. O Planeamento Urbano é outro dos vetores principais que compõem este acordo e que se traduz no compromisso de desenvolver, com rigor e de forma inclusiva, “uma estratégia integrada, responsável e abrangente para o Concelho”.

O Turismo, o Comércio e as empresas locais constituem ainda pontos de confluência dos dois partidos, tendo por objetivo recolocar o concelho e a região “no lugar de destaque a que tem direito e, desta vez, pelos melhores motivos”, concluem.

PUB