PS/Faro alerta para problemas na área do desporto

O Partido Socialista de Faro alertou esta semana para vários problemas no setor do desporto do concelho, nomeadamente relacionados com o clube “Os Bonjoanenses”, anunciou o partido político.

Os socialistas, em comunicado, referem que a divisão de Desporto da Câmara Municipal de Faro “não faz um trabalho capaz de manter e preservar os poucos espaços desportivos existentes nesta cidade nem dar vitalidade aos clubes existentes”.

A 30 de maio, o PS/Faro foi recebido pela direção do clube desportivo “Os Bonjoanenses”, onde foram observadas algumas dificuldades como a falta de um pavilhão, a existência de muitas limitações nos espaços como o pavilhão Afonso III, a falta de apoio nos transportes dos atletas e a incerteza da autarquia em atribuir apoios ao associativismo.

Os socialistas admitem que, “junto das instâncias certas”, vão apresentar propostas “que visam a melhoria das necessidades identificadas e lutar por uma política desportiva que sirva verdadeiramente todos os farenses”.