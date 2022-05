PS/Faro cria gabinete para ouvir militantes e cidadãos

O Partido Socialista (PS) de Faro vai criar um serviço de apoio e aconselhamento aos seus militantes e cidadãos da capital algarvia com a criação de um gabinete permanente, anunciou o partido.

Este gabinete vai funcionar na sede do PS, às terças-feiras entre as 10:00 e as 17:00 e tem como objetivo proporcionar “um serviço multidisciplinar, de esclarecimento, aconselhamento e encaminhamento, em matérias diversas, para responder a necessidades, prementes da vida corrente de cada cidadão”, segundo o comunicado.

“Pode servir ainda, simplesmente, para ouvir a opinião de outra pessoa”, acrescenta o partido.