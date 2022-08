PS Faro fez uma visita a pé à cidade de Faro

No dia 6 de agosto, o PS Faro organizou uma visita a pé com o objetivo de fazer um levantamento sobre questões de limpeza, mobilidade e salubridade da cidade de Faro.

“Aquilo que constatámos, foi uma cidade suja, que não cuida do seu património, nem da mobilidade, especialmente a quem tem mobilidade reduzida e invisual”, afirma o PS em nota de Imprensa.

“Foram várias as situações detetadas e que se arrastam há alguns anos, casos do Coreto, muralhas da Vila Adentro, buracos nas calçadas e calçadas irregulares, difícil acesso a quem tem mobilidade reduzida, falta de manutenção nos passeios, Património cultural abandonado há anos como é o caso do antigo Magistério Primário e do Café Aliança localizado na zona nobre da cidade”, acrescenta.

O PS Faro pede à Câmara Municipal que faça mais por Faro, “pois Faro e os farenses bem merecem”.

“Faro é uma cidade que embora não tenha turismo de praia, são muitos aqueles que nos visitam, quer sejam portugueses, quer sejam estrangeiros.

Importa apresentarmos a todos eles, uma cidade limpa, ordenada, onde se sintam bem e que possam voltar de novo”, concluem os socialistas farenses.