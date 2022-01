O Partido Socialista venceu em Faro com 40,39% dos votos, seguido do PPD/PSD com 25,41%.

O Chega passa a terceira força politica com 9,64% seguido do Bloco de Esquerda com 6,23% e o Iniciativa Liberal (IL) com 5,3%.

A CDU fica em 6º lugar com 4,94% dos votos.

Fonte: MAI

O concelho de Faro registou uma abstenção de 44,41% com 1,27% votos em branco e 0,76% nulos.

Votantes

55,59%

31.497 votantes

56.662 inscritos