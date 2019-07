PSD acusa AMAL de prestar “mau serviço” ao Algarve

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O PSD Algarve acusou esta terça-feira a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, de prestar um “mau serviço” à região. Tudo porque o órgão que reúne os 16 presidentes de câmara do Algarve, que é liderado pelo socialista Jorge Botelho, da Câmara de Tavira, não terá participado na audição pública que o Governo promoveu para corrigir as deficiências do Plano Nacional de Investimentos 2030.

A Assembleia da República criou recentemente um grupo de trabalho para recolher contributos de todas as áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais do país, no sentido de elaborar uma proposta que merecesse consenso.

“Ora, nem num nem noutro caso, ao contrário das suas homólogas, a AMAL compareceu, participou, ou enviou contributos para constarem no plano num debate essencial sobre a região”, refere o PSD Algarve.

Em comunicado, os sociais-democratas frisam que “a AMAL prestou um mau serviço a si própria e ao Algarve, e tal está em linha com uma lógica de natureza partidária que tem subjugado a AMAL – dominada por autarcas socialistas – num ente que merece menos relevo e consideração dos algarvios”.

O PSD Algarve dá como exemplo a eletrificação da ferrovia, que não consta no programa do governo, assim como a conclusão da requalificação da EN125 e as ligações rodoviárias à Via do Infante, entre outras infraestruturas.