PSD/Algarve acusa Governo de abandonar requalificação da EN125

Os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Faro acusaram esta semana o Governo de abandonar por completo a requalificação da Estrada Nacional 125 (EN125), anunciou o partido.

“Conhecida que é a proposta de Orçamento do Estado para 2022, os parlamentares não podem deixar de olhar com estupefação para a ausência de qualquer medida que tenha como objetivo reabilitar esta via que se encontra degradada”, refere o partido em comunicado.

As obras de requalificação da EN125 foram anunciadas em 2008 mas “estão longe de ser uma realidade”, além de que com o novo Orçamento de Estado “fica claro que não fazem parte das prioridades do executivo”, deixando assim “a população do Algarve à mercê de uma estrada degradada e que todos os anos regista vários milhares de acidentes”.

“A requalificação da EN125 é uma necessidade urgente para o distrito de Faro, já que o estado em que a via se encontra apresenta sérios riscos para a segurança de todos os automobilistas”, acrescenta.

Os deputados Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos prometem não deixar que o Governo “esqueça por completo a região” e vão exigir que “sejam feitas obras profundas de requalificação da EN125 no troço entre Faro e Vila Real de Santo António”.

Neste momento, a Infraestruturas de Portugal encontra-se a pagar uma verba mensal de 1,2 milhões de euros à Rotas do Algarve, além de uma indemnização inicial de 30 milhões de euros, após uma ação interposta pela subconcessionária para rescindir o contrato de subconcessão e que prevê ainda uma indemnização de, aproximadamente, 445 milhões de euros, segundo o partido.