PSD/Algarve alerta para ausência de pediatras na urgência em Faro

Os deputados do PSD, eleitos pelo Algarve, alertaram esta quinta-feira, dia 2 de junho, para a ausência de pediatras na Urgência Pediátrica da Unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Esta falta de pediatras decorreu durante quatro dias e começou a sentir-se na quarta-feira, entre as 09:00 e as 21:00, tendo repetido-se hoje e vai voltar a acontecer amanhã e no dia 6 de junho, no mesmo horário.

Os parlamentares Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos lamentam “que o Governo nada faça para resolver os problemas existentes na região”, segundo o comunicado.

“Pelos vistos, para este executivo, o Algarve não faz parte do país já que os problemas continuam por resolver e têm, até, aumentado. A construção do Hospital Central do Algarve será fundamental, mas até lá é necessário um reforço dos meios humanos no CHUA que permita uma prestação de cuidados de saúde dignos para o Algarve e para os algarvios”, acrescentam.