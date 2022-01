PSD/Algarve defende melhoria na oferta de transportes públicos

O cabeça de lista do PSD pelo círculo de Faro às próximas eleições legislativas, Luís Gomes, defendeu esta semana que deve ser feita uma aposta numa "numa verdadeira rede de transportes públicos que possa promover a mobilidade da população”, anunciou o partido.

Luís Gomes pretende que seja implementado “de forma urgente” um corredor de transportes coletivos movidos a energias limpas, com ligação entre Faro, Olhão, Loulé e São Brás de Alportel, além do aeroporto, segundo o comunicado do PSD/Algarve.

Numa segunda fase, o ex-autarca de Vila Real de Santo António defende a expansão deste corredor por todo o Algarve.

“Os últimos anos deixaram o Algarve cada vez mais afastado da evolução que se verifica na rede de transportes públicos. Hoje em dia, um cidadão que queira movimentar-se na região ou tem viatura própria ou terá grandes dificuldades em fazer a sua vida de forma normal e sem constrangimentos. Esta é uma realidade que o PSD Algarve mudar na próxima legislatura. Não podemos continuar a depender do automóvel próprio, não só porque representa custos demasiado elevados para a população, mas também pelo impacto que tem no ambiente”, afirma Luís Gomes.

O político defende ainda a eletrificação da Linha Ferroviária do Algarve e a coordenação dos serviços de autocarros municipais para tornar o sistema ambientalmente mais saudável.