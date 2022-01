PSD/Algarve defende reforço do setor social para apoiar população

Os candidatos do PSD pelo círculo de Faro nas eleições legislativas de dia 30 de janeiro defenderam na quarta-feira o reforço das verbas transferidas para o setor social para garantir apoio de qualidade à população, anunciou o partido.

O PSD/Algarve considera que as instituições particulares de solidariedade social da região estão “financeiramente desgastadas devido à falta de atualização das verbas atribuídas pelo Governo, através do Orçamento do Estado”, segundo o comunicado.

O partido teme que esta situação possa causar o risco de encerramento de algumas instituições, “empurrando para o desemprego centenas de trabalhadores e deixando quem mais precisa sem qualquer solução, sobretudo na área do internamento em lares”.

“Temos ouvido relatos de quem se vê entre dois Ministérios, o da Segurança Social e o da Saúde, em busca de mais apoios e que depois acaba por não ter respostas. E sem dinheiro, para muitos a solução é encerrar portas. Se esta situação se mantiver o futuro será muito duro para os algarvios. É preciso acabar com o somatório de falsas promessas do Partido Socialista, o somatório de palavras sem consequências e sem medidas concretas. É tempo de nós, algarvios, nos fazermos respeitar”, defende o cabeça de lista Luís Gomes.