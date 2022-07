PSD/Algarve quer ouvir CHUA e ABC no parlamento

Os deputados eleitos pelo PSD no Algarve querem ouvir os responsáveis pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e do Algarve Biomedical Center (ABC) no parlamento devido às divergências das últimas semanas, anunciou o partido.

“Depois de terem tido conhecimento da quebra de confiança entre as duas instituições, que pode levar à extinção do ABC”, os deputados dizem que “se nada for feito, pode estar em causa a continuidade do mestrado integrado em Medicina”, que é lecionado na Universidade do Algarve (UAlg).

Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos querem ouvir os responsáveis das duas instituições com o objetivo de “obter os esclarecimentos necessários sobre o futuro do consórcio e o impacto que terá, para o Algarve e para o país, o seu eventual termo”, segundo o comunicado.

“Caso venham a manter-se as divergências entre o ABC e o CHUA, o fim do mestrado integrado em Medicina terá graves consequências na formação de novos médicos e na sua fixação no Algarve, já bastante penalizada pela falta de clínicos”, acrescentam.