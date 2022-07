PSD aprova transmissão online de assembleias de Moncarapacho-Fuseta

A Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta aprovou por unanimidade, a 30 de junho, uma proposta que vai permitir a transmissão online das sessões, anunciou o partido.

Esta aprovação contou com os votos de todos os membros do PSD e do PS e, segundo o comunicado, existem propostas para que as reuniões de Câmara, as sessões da Assembleia Municipal de Olhão e as Assembleias de Freguesia de Olhão, Quelfes e Pechão também sejam transmitidas online.

O partido refere que “resta saber se esse sentido de voto se verificou por o PS estar em minoria na União de Freguesias, ou se o sentido democrático dos seus membros na Assembleia de Freguesia de Moncarapacho e Fuseta é maior que o dos membros do restante concelho”.