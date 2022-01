PSD critica integração “apressada” do Hospital de Lagos no SNS

Os candidatos do PSD pelo círculo de Faro às eleições legislativas do dia 30 de janeiro criticaram e lamentaram esta semana a decisão "apressada" de integrar o Hospital de São Gonçalo de Lagos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), anunciou o partido.

“O Partido Socialista e o Governo têm acusado o PSD de querer privatizar o SNS, mas vêm agora com toda a pompa e circunstância congratular-se com um negócio que entrega 43.000 euros todos os meses aos privados para garantir apenas 23 camas”, a menos de uma semana das eleições, refere o PSD em comunicado.

O PSD considera que este acordo é “uma TAP à moda do Algarve” e “uma tentativa de salvar um grupo privado de saúde de um negócio pouco viável”.

“Um grupo privado que depois da compra do edifício do Hospital de São Gonçalo de Lagos por um grupo francês, vem agora, menos de um mês depois, ceder a sua posição ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve”, explica o partido.

Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve garantem que após a tomada de posse na Assembleia da República irá pedir esclarecimentos ao Governo, à Administração Regional de Saúde do Algarve e ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

O PSD acusa ainda os candidatos do PS de desconhecerem “os reais problemas da saúde no Algarve” e de recorrerem a “falsas declarações para denegrir a imagem, o empenho e as propostas do PSD para melhorar a qualidade de vida dos algarvios”.

Outra das acusações feitas é destinada a Jamila Madeira, a cabeça de lista do PS pelo círculo de Faro: “É lamentável que a cabeça-de-lista do PS afirme que o PSD não pretende construir o novo Hospital Central do Algarve, quando essa proposta está bem explícita no programa nacional do partido, bem como é uma das medidas fundamentais dos candidatos pelo círculo de Faro. É preciso recordar que tem sido o PS a adiar, ano após ano, esta obra fundamental. Prometeu a obra nas eleições de 2015 para a suspender logo em 2016. O tema voltou em 2019, antes das eleições, para voltar a ser posto na gaveta por Jamila Madeira, quando chegou a Secretária de Estado da Saúde”.