PSD diz que falta de soluções levará ao fecho da maternidade de Portimão

O PSD/Algarve alertou esta semana que a ausência de soluções vai levar o Governo a encerrar a maternidade de Portimão, uma atitude que o partido não aceita.

Segundo o comunicado, a maternidade de Portimão “esteve encerrada treze dos últimos trinta dias”, o que pode levar a “uma decisão de encerramento definitivo”.

“A inexistência do serviço em tantas ocasiões sublinha quão estrutural é o problema, o qual não resulta de períodos de férias de médicos ou de pico de atividade, mas sim da escassez de pediatras, o que põe em causa os cuidados a grávidas e bebés, agora obrigadas a percorrer grandes distâncias para realizarem os partos”, acrescenta.

O partido refere ainda que “também se encontra comprometido o funcionamento da urgência pediátrica” e que “as crianças que carecem de cuidados urgentes necessitam de se deslocar a Faro.

Para Cristóvão Norte, presidente do PSD/Algarve, “a ausência de soluções para o problema vai conduzir ao encerramento da maternidade de Portimão no âmbito da reestruturação que a ministra anunciou. Isto é muito grave. Como o Governo não consegue resolver o problema, começa a pensar em encerrar. É a política do facto consumado. Vão dizer que os nascimentos diminuíram – é natural, está muitas vezes encerrada e as grávidas evitam planear a gravidez para essa maternidade – e depois vão tornar a decisão o mais normal possível. Não o deixaremos e estamos atentos para exigir responsabilidades”.

Norte acrescenta que “ o problema da saúde no Algarve é estrutural e tem muitas causas, algumas delas especificas da região como os preços da habitação, por exemplo. Para o resolver é preciso muito mais que medidas pontuais. É preciso mexer nas carreiras, derrotar corporativismos de números de vagas e de formação”.

Já Carlos Martins, presidente do PSD/Portimão, refere que “é essencial convergirmos todos para que o serviço e a sua qualidade na Maternidade de Portimão sejam alcançados. O objetivo tem de ser encontrar soluções para manter a maternidade e jamais procurar o problema, fácil, de se ousar pensar em fechar a maternidade. Está nas mãos do Governo, de uma ministra com já longos 4 anos de conhecimento do setor e desta realidade, encontrar soluções para toda a região do Barlavento algarvio. O PSD, também em Portimão, estará convicto do lado da vida da maternidade e das vidas que queremos que cá se iniciem”.