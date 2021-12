PSD Faro elege Bruno Lage como novo presidente

O autarca Bruno de Azevedo Lage é o novo presidente da Comissão Política Concelhia do PSD de Faro. A eleição ocorreu no sábado, 27 de novembro, simultaneamente com os restantes órgãos concelhios, delegados ao congresso e líder da Comissão Política Nacional.

O presidente eleito, engenheiro do ambiente de profissão e presidente da União das Freguesias de Faro desde 2017, sucede no cargo a Ofélia Ramos que estava à frente da estrutura desde janeiro de 2018.

A Comissão Política é constituída pelo presidente Bruno Lage, pelos vice-presidentes Henrique Ascenso Gomes e Gameiro Alves, pela tesoureira Elisabete Vargues, pelo secretário Paulo Botelho e pelos vogais Teresa Correia, Jardim de Sousa, Berta Cruz, Carlos Baía, Rui Gago, Maria Teresa Norte, Ricardo Brochado e Paula Medeiros. Como suplentes foram eleitos Pedro Cláudio, Pedro Maia, Margarida Vasconcelos e Pedro Nunes.

Para a Mesa da Assembleia Concelhia do PSD de Faro foi eleita a deputada Ofélia Ramos como presidente, José Carlos Gonçalves Júnior como vice-presidente, Virgínia Alpestana (secretária) e Ana Paula Santos (suplente).

O primeiro ato oficial dos órgãos eleitos consiste na celebração de uma missa por sufrágio do fundador do Partido, Francisco Sá Carneiro e por todos os militantes falecidos. A eucaristia terá lugar na Igreja de São Luís, em Faro, no dia 4 de dezembro – o dia em que faleceu – pelas 19:00, e será celebrada pelo Cónego Rui Barros.

PUB