PSD/Faro espera ter proposta de revisão do PDM de até final do ano

O cabeça de lista da coligação “Unidos por Faro”, encabeçada pelo PSD, disse esperar que a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) esteja concluída até ao final do ano.

“Faro é dos concelhos que mais à frente está nessa situação [revisão do PDM]. Nós queremos ter o PDM até ao final do ano concluído”, afirmou Rogério Bacalhau, sublinhando que a proposta estará concluída “nos próximos seis meses, sem dúvida nenhuma, porque já está numa fase muito avançada”.

O documento, que constitui o principal instrumento de gestão territorial que enquadra e suporta a gestão municipal, entrou em vigor em 1995 e o seu processo de revisão iniciou-se em 2006.

Em 2019, o prazo para a revisão do PDM de Faro foi prorrogado até 08 de junho de 2022.

Rogério Bacalhau afirmou que, neste momento, a autarquia está “a negociar com as entidades que dão parecer pequenas alterações”, mas, no global, a proposta está “praticamente” feita.

“Já fizemos uma reunião com as 36 entidades que dão parecer sobre o PDM e tivemos três pareceres negativos: da APA [Agência Portuguesa do Ambiente], da Direção Regional de Agricultura e das Infraestruturas de Portugal”, referiu.

Depois de aprovado, sublinhou, o documento dará “capacidade ao município, mas também aos particulares, de desenvolver alguns equipamentos”, como é o caso de um novo quartel para os bombeiros sapadores de Faro ou uma estação intermodal no Patacão.

De acordo com o cabeça de lista da coligação “Unidos por Faro”, logo que o PDM esteja aprovado, será possível avançar com os estudos necessários para a construção daquele equipamento no Patacão, junto à Estrada Nacional (EN) 125 e a poucos quilómetros da cidade.

O equipamento, previsto no PDM e no Plano de Mobilidade e Transportes de Faro, apresentado em 2017, deverá integrar os sistemas de transporte rodoviário e ferroviário, um parque de estacionamento para automóveis e bicicletas e uma estação de bicicletas partilhadas.

Rogério Bacalhau (PSD/CDS-PP/IL/MPT/PPM), que se candidata a um terceiro e último mandato, é o único ‘repetente’ na corrida à Câmara de Faro, tendo como adversários os estreantes João Marques (PS), Catarina Marques (CDU), Elza Cunha (PAN) e Aníbal Coutinho (BE).

Nas eleições de 2017, a coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM obteve 43,94% dos votos, alcançando maioria absoluta no executivo, com cinco vereadores. O PS obteve 38,06% dos votos (restantes quatro vereadores) e a CDU, com 7,38%, perdeu o vereador que tinha assegurado em 2013.

