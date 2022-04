PSD/Faro quer reposição das freguesias de Conceição e Estoi

Os eleitos do PSD na União das freguesias de Conceição e Estoi vão apresentar esta quinta-feira, na reunião da Assembleia de Freguesia, uma moção para a constituição de um grupo de trabalho para a desagregação desta União de Freguesias, anunciou o partido.

Os social-democratas esperam que a sua proposta seja aprovada para que seja desencadeado o processo que culminará com a reposição das extintas freguesias de Estoi e da Conceição.

Para o partido, esta reposição “garante de uma maior proximidade dos eleitos com as populações”, segundo o comunicado, acrescentando que serão ouvidos os cidadãos e as forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia.

O PSD/Faro espera assim trazer para os territórios e os seus habitantes “um modelo de desenvolvimento mais conforme com as suas expectativas e identidade”.