PSD Loulé fala de “falta de firmeza” de Aleixo perante caso da “lixeira”

Foi no dia 20 de dezembro que a Câmara Municipal de Loulé deliberou sobre a “Instalação de Unidade de Gestão de Resíduos em nome de Blueotter Circular, S.A., no sítio dos Matos da Picota”. A medida proposta pelo executivo municipal “não tem a firmeza” para travar a instalação, segundo o PSD Loulé.

Segundo o PSD Loulé, a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, surpreendeu os vereadores da oposição, na medida em que propõe “que a Ex.ma Câmara Municipal delibere considerar, em sede de revisão do PDM Loulé, a afetação de um uso não industrial à área da antiga pedreira Matos da Picota.”

Na nota de imprensa, assinada por Rui Cristina, João Paulo Sousa e Cláudio Lima, o PSD recorda que “foram os vereadores do PSD Loulé que alertaram o executivo liderado pelo socialista Vítor Aleixo, no dia 22/11/2021, sobre a intenção de instalação desta Unidade de Resíduos, e que sob proposta do PSD, na reunião da Assembleia Municipal de 03/12/2021, foi aprovada por unanimidade – com os votos favoráveis de todas as bancadas, incluindo a do Partido Socialista- a proposta de recomendação da suspensão provisória e a título preventivo do PDM”.

“Consideramos que a medida proposta pelo executivo da Câmara não tem a firmeza que se exigia para travar a prossecução de uma atividade que pode vir a ser tão lesiva para a qualidade de vida das populações residentes”, pode ler-se do documento.

Os vereadores do PSD dizem não compreender “porque o executivo não acatou as recomendações emanadas de forma unânime pela Assembleia Municipal, e decidiu deliberar, em sede de revisão de um documento que tem sofrido atrasos temporais significativos, a afetação de um uso não industrial à área. É que enquanto o PDM não é oficialmente revisto, esta deliberação não surte qualquer efeito. Já a suspensão do PDM teria efeitos imediatos, protegendo assim melhor o interesse das populações”.

Apesar da posição que descrevem em nota de imprensa, os vereadores do PSD Loulé votaram favoravelmente esta medida, pois consideraram “que era de extrema importância transmitir um sentido de unanimidade sobre o sentimento da Câmara Municipal a respeito deste projeto, entregando uma declaração de voto expressando o seu desagrado sobre a fraca firmeza da resposta do executivo liderado pelo socialista Vítor Aleixo”.

Recorde-se que a população local já expressou o desagrado sobre a possibilidade de se viabilizar a construção desta central de tratamento de resíduos. Para os moradores da zona, “este projeto atenta contra a saúde pública e contra a preservação do ambiente, e não vai apenas prejudicar as populações mais próximas, mas todo o Algarve”, alertam.

