PSD/Loulé: Cláudio Lima é o novo presidente da Comissão Política

Cláudio Lima vai suceder a Rui Cristina no cargo de presidente da Comissão Política de Secção de Loulé do PSD, após um sufrágio que decorreu no dia 19 de fevereiro, anunciou o partido.

A votação foi apenas uma única lista liderada por Cláudio Lima, com “Preparar o Futuro” como título do manifesto eleitoral do PSD.

No documento lê-se que “os militantes são e serão sempre o alicerce fundamental dos resultados eleitorais. Desagregados de um objetivo comum, dificilmente seremos capazes de ter um resultado diferente daquilo que tivemos no passado. Mas juntos, seremos a alternativa de poder que Loulé tanto necessita”, segundo o comunicado.

Cláudio Lima assume que “o PSD vive um momento muito sensível. Os últimos resultados eleitorais ditaram a vitória do Partido Socialista, nas autárquicas e nas legislativas, e é agora tempo de cerrar fileiras e dinamizar o partido para que os próximos desafios eleitorais tenham outro desfecho”.

Em relação a Loulé, Cláudio Lima refere que “teremos, de acordo com o calendário eleitoral atual, eleições autárquicas em 2025. O atual presidente da Câmara Municipal, o socialista Vítor Aleixo, já não se pode candidatar por questões legais relacionadas com a limitação de mandatos”.

“O PSD/Loulé tem conseguido, ao longo da sua história, apresentar boas soluções de governabilidade para o concelho de Loulé. Essas soluções trouxeram ao concelho períodos de forte desenvolvimento, que ainda hoje são reconhecidos pela população. A equipa que tenho a honra de liderar tem os olhos postos no presente e no futuro, sem nunca esquecer as nossas raízes e o nosso passado, que tanto nos orgulham. O que posso desde já prometer é que o PSD estará preparado, quando for chamado a tal e caso seja essa a vontade dos munícipes, para assumir a responsabilidade de gerir a Câmara Municipal de Loulé”, acrescenta.

Fazem parte da Comissão Política os vice-presidentes Maria de Deus Domingos e José Leal, André Dias como tesoureiro, Martim Ventosa como secretário e os vogais João Santos, Sílvia Martins, David Coelho, Vânia Guerreiro, Acácio Costa, Rúben Santos, José Borges e Damásio Santos.

A Mesa da Assembleia de Secção é composta por Rui Cristina como presidente, Pedro Rocheta como vice-presidente e pelas secretárias Emília Moleiro e Elsa Pires

Rui Cristina foi eleito recentemente como deputado à Assembleia da República e vereador do PSD na Câmara Municipal de Loulé.