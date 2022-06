PSD/Loulé critica posição de Vítor Aleixo no conflito com Nuno Marques

E lança o seguinte desafio: “Penso que depois disto, está na altura do Sr. Presidente esclarecer os munícipes de forma clara e transparente, quais os contratos que foram assinados com o ABC, os compromissos assumidos e as responsabilidades vigentes de parte a parte”.

O PSD Loulé declarou-se esta sexta-feira “surpreendido” com as reações do Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, a respeito dos processos judiciais que foram tornados públicos e que envolvem o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e o Presidente do Algarve Biomedical Center (ABC).

Um dia depois, foi a Câmara Municipal de Loulé a tomar posição pública, e considerar “inadmissível e persecutória” a tomada de posição do CHUA.

“Causa estranheza ao PSD Loulé os motivos que levam o Presidente da Câmara Municipal de Loulé a título pessoal, e depois uma autarquia como a de Loulé, a tomar uma posição pública de apoio a uma pessoa e a um organismo independente quando decorre um processo em tribunal”, afirmam os sociais-democratas.

“Independentemente de quem tenha razão, não compete ao Presidente da Câmara Municipal dizer que está do lado de um ou outro organismo, ou de uma ou outra pessoa, sobretudo quando são colocadas dúvidas sobre a idoneidade de um responsável máximo de um organismo com quem a Câmara Municipal tem mantido relações de grande proximidade e, diria até, de cumplicidade, com muitos milhões de euros à mistura”, afirma o Presidente do PSD Loulé, Cláudio Lima.

E lança o seguinte desafio: “Penso que depois disto, está na altura do Sr. Presidente esclarecer os munícipes de forma clara e transparente, quais os contratos que foram assinados com o ABC, os compromissos assumidos e as responsabilidades vigentes de parte a parte”.

E finaliza: “Na prática, o que queremos saber é quais as responsabilidades que os munícipes de Loulé estão a assumir, financeira e contratualmente, com o ABC, para percebermos melhor o porquê desta “aflição” da Câmara Municipal a respeito de um processo que decorre na justiça e que, aparentemente, nada tem a ver com Loulé”.