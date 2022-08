PSD/Loulé quer explicações sobre problemas com lixo e limpeza

O PSD de Loulé exigiu esta semana ao executivo explicações sobre os “problemas crónicos” no tratamento do lixo e limpeza dos espaços públicos no concelho, anunciou o partido.

“Numa altura em que a gestão de recursos e o planeamento são peças essenciais na vida de qualquer indivíduo e/ou instituição quer seja por questões ambientais, estruturais, económicas ou sociais, o executivo do município de Loulé, liderado pelo Partido Socialista, parece estar alheio ao que se passa no concelho, e em particular nas suas zonas turísticas”, acusa o PSD.

O partido refere que “ano após ano, verão após verão, assiste-se à acumulação de lixos nesta altura do ano, um pouco por todo o concelho”, segundo o comunicado.

“Só podemos concluir pela inexistência de planeamento na gestão deste dossier, particularmente sensível, pois bem sabemos que o concelho de Loulé é conhecido e reconhecido internacionalmente pela excelência na qualidade dos serviços que oferece a todos os que nos visitam”, acrescenta.

O PSD de Loulé denuncia assim “situações desordenadas de acumulação de lixos em zonas turísticas”, acusando o atual executivo de parecer “não ter capacidade para agir e gerir”.

“Reforçar a recolha de lixos e a higienização das ruas parece ser a resposta mais óbvia para corrigir esta situação, que poderia ter sido evitada se fosse efetuado um diagnóstico prévio, para que o dimensionamento das respostas a dar sejam as adequadas”, salienta.