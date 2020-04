PSD/Loulé vai ouvir população através da internet

A Secção de Loulé do Partido Social Democrata vai iniciar um ciclo de conferências online na quinta-feira para ouvir os problemas, críticas, opiniões e sugestões da população, através das plataformas digitais Zoom e Facebook, anunciou o Gabinete de Comunicação da Comissão Política de Secção PSD/Loulé.

O ciclo “Ouvir Loulé” destina-se à população em geral e pretende saber as ideias e preocupações das pessoas em tempo de pandemia de COVID-19, com a primeira sessão a contar com a participação do deputado Rui Cristina.

Nesta primeira sessão, a partir das 21:00, será debatida a situação global do concelho, enquanto que as outras conferências vão abordar a realidade de outras zonas e freguesias, com a participação de vereadores e deputados municipais do PSD.

Quarteira será o destaque da sessão de 9 de maio, enquanto que dois dias depois é a vez de Boliqueime e Alte. A 14 de maio é a vez de Almancil, seguido da União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim no dia 18 de maio. A freguesia de São Clemente terá conferência a 21 de maio, Salir e Ameixial no dia 25 do mesmo mês e São Sebastião a 28.

Para participar nas conferências, é necessários enviar um e-mail com o primeiro e último nome para o endereço de correio eletrónico psdloule@gmail.com.