O PSD de Olhão vai celebrar 48 anos da sua fundação no dia 6 de maio, pelas 20:00, com um jantar-convívio no restaurante JJ, anunciou o partido.

Este jantar contará com dezenas de militantes e simpatizantes de vários concelhos algarvios e a participação do presidente do PSD/Algarve, Cristóvão Norte e dos deputados eleitos pelo círculo de Faro, Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos.

Durante o jantar serão homenageados alguns militantes do PSD/Olhão com mais de 25 anos de militância.