PSD/Olhão lança ciclo de vídeoconferências sobre atividade no concelho

O PSD/Olhão anunciou hoje que vai aproveitar o isolamento social, ainda antes da retoma faseada da economia, para promover o debate de ideias, em busca das melhores respostas para os principais sectores de actividade no concelho, através de um ciclo de videoconferências.

Sempre nas noites de quinta-feira, o “Conversas à Quinta” pretende “ir ao encontro das inquietações dos Olhanenses, através de um diálogo de proximidade, acessível no conforto do lar, via Facebook e plataforma Zoom”.

Sob o lema “Renascer com Alma”, a primeira sessão será já esta quinta-feira, dia 30 de abril, às 21:30, e vai abordar o impacto da COVID-19 na Restauração, Comércio e Serviços.

Esta primeira conferência contará com a participação dos seguintes convidados: Cristóvão Norte, deputado à Assembleia da República, Renato Mendonça, proprietário do restaurante “Tapas e Lendas”, Rui Oliveira – Proprietário do restaurante “Petiscais” e Álvaro Viegas, ex-Presidente da Direção e atual Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ACRAL.

A moderação ficará a cargo de António Andrade, secretário da CPS do PSD Olhão.

A videoconferência será transmitida em direto no Facebook do PSD Olhão ou poderá ser acedida na plataforma Zoom através do seguinte link: https://zoom.us/j/94121220119