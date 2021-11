Paulo Rangel, candidato à liderança do Partido Social Democrata (PSD) está, este domingo, 14, de visita aos distritos de Faro e Beja.

O candidato à presidência nacional do PSD terá um encontro com militantes do partido às 16:00 horas, no Hotel Eva, em Faro.

Paulo Rangel disputa a presidência do partido com Rui Rio, atual líder do PSD e líder da oposição. As eleições realizam-se no próximo dia 27 de novembro.

