Público do Cine-Teatro Louletano ao Rubro com a peça de Ivo Canelas

O Cine-Teatro Louletano na sua rentrée de temporada artística, ousou propor três sessões do mesmo espetáculo para os dias 14 e 15 de setembro, registando uma entusiasmada adesão de público, com sessões esgotadas, devido à proposta teatral realizada pelo prestigiado ator português, Ivo Canelas.

A peça de teatro, “Todas as Coisas Maravilhosas”, da autoria do britânico Duncan Macmillan, o qual estreou-se no Fringe Festival em 2013. Em Portugal, a peça foi adaptada e interpretada por Ivo Canelas e, segundo o público, de forma “maravilhosa”, “deslumbrante” e “única”.

«O enredo baseava-se na lista criada por uma criança de sete anos para que a sua mãe, assolada por uma depressão, valorizasse “as coisas maravilhosas” da vida. Gelados, guerras com água e poder ficar a ver televisão depois da hora de ir para a cama são alguns exemplos. Ivo Canelas deu o mote para que os espetadores criassem também eles as suas próprias listas de “coisas maravilhosas”. E o resultado foi surpreendente, havendo inclusive participação ativa de alguns elementos do público como personagens da própria peça (a psicóloga, a jovem esposa, o pai, o veterinário), num ambiente de grande interação e proximidade», explicaram os responsáveis pelo teatro.

Muitos espetadores adoraram «ver a peça, assistir, participar nela e dela foi, desde logo, considerado uma coisa “maravilhosa” para alguns dos espetadores no final da peça» declarou a organização.

«Destaca-se ainda, a título de curiosidade, que “rebolar na relva”, “dar mergulhos”, “ler um poema”, pensar que “a viagem é tão importante como o destino”, “acordar e estar levante no mar” ou “comer um prato de Cerelac com grumos” são coisas realmente maravilhosas para todos quantos assistiram ao monólogo de Ivo Canelas. As reações do público chegaram ao Cine-Teatro também através das redes sociais, sendo reveladoras do grande impacto que a peça teve, inclusive para muitos que não conheciam nem o texto nem o ator em causa: “Que bom assistir a teatro de qualidade e perceber que temos atores com tanto talento! Parabéns, Ivo Canelas. Foi simplesmente arrebatador e comovente. Uma coisa maravilhosa? A arte e a cultura são decerto das coisas mais maravilhosas!”. Outra das espetadoras registaria: “Ri, emocionei-me, refleti…foi um espetáculo completo”» referiu a organização.

Para mais informações, os interessados podem contatar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone: 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt.