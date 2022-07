Quadro desaparecido de Duarte Pacheco recuperado pela PJ

Uma pintura do antigo ministro Duarte Pacheco, propriedade da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, estava desaparecida desde 2008 e foi esta semana apreendida pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária na casa de um antigo funcionário, segundo o Correio da Manhã.

Esta obra de arte retrata o antigo ministro do Estado Novo, Duarte Pacheco (1900-1943), feita em 1937 pelo pintor vilarrealense Joaquim Rebocho.

A pintura apreendida foi entregue à Câmara Municipal de Vila Real de Santo António após a confirmação da sua autenticidade e foi aberto um inquérito pelo Ministério Público.

Segundo o Correio da Manhã, o antigo funcionário da autarquia foi constituído arguido “por existirem indícios da prática de um crime de peculato”.

Joaquim Rebocho foi também autor do quadro do antigo Presidente da República, Costa Gomes, cujo pai era proprietário da Taberna do Rebocho, localizada em Vila Real de Santo António.

Duarte Pacheco nasceu em Loulé e formou-se em Engenharia Eletrotécnica, tendo liderado o Ministério das Obras Públicas e Comunicações e a Câmara Municipal de Lisboa. O antigo ministro faleceu a 16 de novembro de 1943 após um acidente de viação e dá o seu nome a uma das artérias de Vila Real de Santo António.