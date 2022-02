Quando a horta chega à cidade

PUB

São já largas centenas, em duas dezenas de cidades e vilas algarvias. Gente que, nos interstícios que sobram do espaço urbano em que vivem, cultiva o seu próprio sustento de forma saudável e sem químicos e faz de ser hortelão uma alegria quotidiana e uma forma de vida que vai muito além da simples poupança. Uma forma de vida que chegou ao Algarve há não mais de duas décadas. O JA foi falar com eles e com quem conhece as suas características, motivações e paixões

Por estes dias a seca anda a dar cabo da entretenga de Marcelino Ruivinho, 65 anos, que não esconde o desalento de por aquelas hortas não passar água que se veja, com fartura, como nos tempos em que ali chegou, no terreno à beira da passagem de nível, paredes meias com a malha urbana de Vila Real de Santo António, a oeste da cidade.

Não só da entretenga dele. Também da dos demais agricultores do lugar, algumas dezenas que sobraram da debandada, acossados pela seca mas também pela avaria das duas bombas dispersoras do lugar, no alto do sítio das Hortas, quase paredes meias com essas outras hortas gigantes e sofisticadas da grande distribuição citadina que dão pelo nome de supermercados.

Marcelino confessa que não demanda as centrais de consumo ali ao lado, Pingo Doce e Continente: o pequeno talhão de 25×6 metros (150 metros quadrados) chega e sobra para as necessidades do casal. Alho francês, bróculos, couve, alface, tomate, limão, favas, cebolas (rouxas e das outras). Uma miríade de produtos hortícolas que a terra, mesmo seca, lhe oferece todo o ano. A ele a às dezenas de homens e mulheres que sobraram dos primevos 54 talhões sulcados na terra há sete anos atrás, com o beneplácito da câmara e a supervisão da empresa municipal SGU (Sociedade de Gestão Urbana).

(…)

João Prudêncio e Joana Pinheiro Rodrigues

(leia a reportagem completa no Jornal do Algarve de 17 de fevereiro de 2022)

Assine o Jornal do Algarve e aceda a conteúdos exclusivos para assinantes