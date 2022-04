Quando a tomada de consciência diz: presente!

Por palavras simples, a tomada de consciência implica, antes de mais, o autoconhecimento e o desenvolvimento da inteligência emocional, como se através desse processo – é disso que se trata! – uma pessoa colocasse luz sobre o seu eu interior e, assim, pudesse descobrir-se por inteiro.



Processo que envolve fatores de decisiva importância, designadamente o reconhecimento dos seus pontos fortes, de melhorar o fortalecimento da autoconfiança, validando mais e melhor o relacionamento com os seus pares, considerar-se menos culpado, antes aprendendo a lidar de maneira mais construtiva com os seus recursos internos, bem como identificar qual o seu propósito para, sentindo-se motivado, procurar ir mais além no alcançar dos objetivos, que funcionará, afinal, para viver com mais alegria, quiçá com verdadeira paixão.



Porque a enquadrar-se nesta temática e a renascer, na Turquia, ao serviço do Adana Demirspor, está o controverso futebolista, se seu nome completo Mário Barwuah Balotelli, italiano, de origem ganesa, a completar 32 anos em Agosto próximo.



Balotelli, ainda que não se tenha afirmado como um das figuras proeminentes no panorama futebolístico mundial, observemos o seu auto-retrato: “Tenho a certeza que a minha qualidade está ao mesmo nível de Messie e Cristiano Ronaldo, mas deixei passar certas oportunidades. Neste momento não posso dizer que sou tão bom quanto o Cristiano porque ele ganhou quantas bolas de ouro? Cinco? Não se pode comparar, ninguém pode aliás. Mas se falarmos apenas de qualidade para jogar futebol, não tenho de os invejar para ser honesto”.



Surpreendente foi a revelação feita há dias de qual a profissão que gostaria de seguir, no momento de pendurar as chuteiras. ‘Oiçamo-lo’, então: “Depois de terminar a minha carreira, gostaria de encontrar novos talentos. Falar com eles e dizer-lhes aquilo que fiz certo e errado. Avisá-los sobre experiências. Eles poderiam evitar ter muitos problemas. Também existe a possibilidade de ser jornalista”, sublinhou, a fechar a ‘antevisão’ quanto ao futuro.



Sem que isso tivesse sido influenciado pela sua não convocação para alinhar no jogo que opôs a seleção italiana à Macedónia do Norte, no recente play-off, que determinou a eliminação da seleção transalpina no acesso ao próximo Mundial, o facto é que Balotelli já vai, em tomada de consciência, ‘alinhavando’ o seu futuro.



Controvérsias à parte, Mário Balotelli, surpreendeu o mundo futebolístico com este ‘coelho’ sacado da cartola…



Quem sabe se a produzir os seus frutos!



Uma vez mais, mais uma ‘coisa’ da ‘coisa futebolística’

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto”